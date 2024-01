Prezident Pavel považuje za nutné, aby společnost překonala strach. Vyslovil se pro konkrétní kroky k přijetí eura

Prezident ČR Petr Pavel | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Přestože tyto pocity v lidech zůstanou dlouho, společnost musí především překonat strach. "Jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy," dodal Pavel. Společnost se domnívala, že taková tragédie se snad ani v Česku stát nemůže. "Mysleli jsme, že žijeme v naprostém bezpečí a že to, co se děje ve světě, se nás netýká," podotkl.



Viník tragédie je podle hlavy státu jeden, ač se jistě najdou okolnosti, které jí mohly napomoci. Vyzval k tomu, aby se nehledali další viníci, na které by bylo možné ukázat prstem. "Můžeme zlepšit zákony, kontroly a opatření, ale nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody," dodal.

Po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky k přijetí eura, řekl prezident

Po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura, řekl dále v projevu Petr Pavel. Společná evropská měna je podle hlavy státu logickou budoucností. "Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností," poznamenal prezident.

Zástupci opozice se při hodnocení projevu prezidenta se vyslovili proti přijetí eura.

Pavel vládě vytkl komunikaci, ocenil ale, že neměla výraznější rozepře

Vládě se podle prezidenta Petra Pavla nedaří vysvětlovat její opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Řekl to v dnešním novoročním projevu. Zároveň ale ocenil, že i při pěti stranách neměl kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN výraznější rozepře, i snahu vlády řešit zadlužení země.



V minulosti se podle Pavla mnohokrát stalo, že koalice složené z menšího počtu stran byly zdrojem neustálých rozepří, které jim braly sílu přinášet dobrá politická řešení. "Rozepří, které podrážely důvěru lidí ve veřejné instituce a demokratické procesy. A přesto, že nalézat shodu v pěti je jistě složité, jsme již dva roky takových svárů ze strany vlády ušetřeni. Za to jsem rád," uvedl Pavel.



Ocenil snahu řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení. "Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat," dodal prezident.

Pavel ve svém prvním novoročním projevu dále uvedl, že jej netěší vulgarizace politické diskuse. "Neshody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování, nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého," řekl. Apeloval na politiky, aby si jako jedno z předsevzetí vzali kultivaci veřejného prostoru, nikoli jeho znehodnocování.

Pavel se obrátil k mladým lidem, mají se podle něj snažit měnit věci k lepšímu

Prezident Petr Pavel se ve svém prvním novoročním projevu obrátil k mladým lidem. Je podle něj důležité, aby se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. Společnost podle hlavy státu potřebuje nápady mladé generace, její odvahu i aktivitu a schopnost stát si za svým.



Pavel řekl, že si uvědomuje, jak neutěšitelné je pro mladé lidi myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, ve světě, kde se hroutí životní prostředí. "Jak těžké je fungovat pod tlakem digitálního světa, který představuje nekonečný příliv informací, možností, nepřetržitou komunikaci, a zároveň nároků, které na vás máme," uvedl. Nejistoty mají podle něj dopad na duševní zdraví některých lidí.

Politology zaujalo euro

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil prezidentův projev jako vyvážený, realistický a povzbuzující. Je rád, že na některé věci mají podobný pohled. Opozice projev kritizovala. Například Karlu Havlíčkovi (ANO) chybělo, že prezident pominul téma důchodců.

Prezidentův novoroční projev byl projevem na podporu Fialovy vlády a snahou vyvinit ji za její chyby, řekl ČTK předseda SPD Tomio Okamura. Zdůraznil, že dochází k nejvyššímu zvýšení daní.

Politology v Pavlově novoročním projevu překvapil důraz na téma zavedení eura v ČR. Proslov hodnotí jako dynamický, některým chyběly konkrétní úkoly.