Pavel: Jedním z hlavních problémů Moravskoslezského regionu je odliv mladých lidí

Jedním z hlavních problémů Moravskoslezského kraje je podle prezidenta Petra Pavla odliv mladých lidí. Nekoresponduje přitom se zlepšováním kvality života v kraji, řekl to po jednání s hejtmanem kraje Ivem Vondrákem (dříve ANO). Důvodem podle něj může být setrvačnost myšlení, že "jinde je to lepší". Setkáním s Vondrákem prezident zahájil dvoudenní návštěvu severní Moravy a Slezska. Pavel řekl, že nejde o jeho poslední návštěvu kraje, během příštích cest chce zavítat například do Krnova, Bruntálu nebo Osoblahy. Prezident připomněl, že jeho cesta je první návštěvou regionu po inauguraci a že v regionu byl před volbami několikrát, je tak s jeho problémy dobře obeznámen. Míní, že na Moravskoslezský kraj se zcela nehodí označení "strukturálně postižený". Jsou v něm podle něj oblasti, které jsou na tom hůř, ale kraj si jako celek z hlediska transformace z těžkého průmyslu vede nadmíru dobře. Může tak být inspirací nejen pro Ústecký nebo Karlovarský kraj, ale i pro další regiony.