Pavel na pařížském summitu AI: Umělá inteligence může způsobit revoluci, pokud se použije zodpovědně

Umělá inteligence (AI) může způsobit revoluci ve světě a pokud se bude využívat zodpovědně, může pomoci k průlomům ve zdravotnictví, energetice či vzdělávání. V projevu na summitu o AI v Paříži to řekl prezident Petr Pavel. Odvětví má ale i svá rizika, některé autoritářské režimy například využívají umělou inteligenci pro sledování a manipulaci svých občanů, varoval. Pavel se domnívá, že by Evropa měla do využití umělé inteligence investovat mnohem víc. "Pokud bude zodpovědně vedena, může způsobit průlomy v medicíně, které by zachránily i zlepšily spousty životů. Optimalizovat využívání energie tak, aby se chránila planeta, a učinit revoluci v přístupu k vědomostem a ke vzdělávání," řekl prezident. Každý technologický pokrok s sebou ale podle Pavla nese také rizika, AI není výjimkou. Zmínil hrozby od organizované sítě kybernetické kriminality až po státem sponzorovanou hybridní válku. "Některé autoritářské režimy činí z AI zbraň pro sledování a ovládání svých občanů," uvedl. Zároveň se podle něj některé vlády snaží ovlivňovat i například volební procesy v jiných zemích. Pavel proto uvítal, že Evropská unie dříve přijala akt o umělé inteligenci obsahující pravidla pro fungování AI.

Světoví lídři a vedoucí pracovníci v oblasti technologií dorazili do Paříže na dvoudenní summit o nejnovějším vývoji a budoucnosti umělé inteligenci (AI). Kromě oznámení nových investic se tam bude jednat rovněž o jejím bezpečném využívání v době, kdy roste odpor vůči regulacím, které podle podniků brzdí inovace. Jedním z výsledků summitu je spuštění projektu Current AI, což je partnerství zemí jako Francie a Německo a průmyslových hráčů, jako jsou například firmy Google a Salesforce. Počáteční investice činí 400 milionů USD (9,7 miliardy Kč) a partnerství má stát v čele projektů veřejného zájmu, jako je zpřístupnění vysoce kvalitních dat pro AI a investice do nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. V příštích pěti letech chce projekt získat až 2,5 miliardy USD. Francie plánuje na summitu oznámit investice soukromého sektoru celkem za 109 miliard eur (2,7 bilionu Kč), řekl v neděli francouzský prezident Emanuel Macron.