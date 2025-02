Pavel: Rozdíl v zahraniční politice ČR a SR by neměl vést k emocím vůči celé zemi

Rozdíl v pohledu na některé aspekty zahraniční i bezpečnostní politiky by se neměl přenášet do emocí vůči celé zemi. Český prezident Petr Pavel se na tom shodl se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim při schůzce v Paříži na okraj summitu o umělé inteligenci (AI). Řekl to novinářům na dotaz ČTK. "Bavili jsme se o tom, že naše vzájemné vztahy se teď dostávají do fáze, která přerůstá z hodnocení názoru jednotlivých politiků na možná negativní názory proti celému národu, celé zemi. Z obou stran to považujeme za škodlivé, protože rozdíl v pohledu na některé aspekty zahraniční i bezpečnostní politiky by se neměl přenášet do emocí vůči celé zemi," uvedl Pavel. Kancelář slovenského prezidenta v tiskové zprávě uvedla, že obě hlavy států vidí prostor pro zlepšení česko-slovenských vztahů. "Mrzí mě, že slovensko-české vztahy na politické úrovni dnes nejsou ideální, a měli bychom udělat vše pro to, aby opět odpovídaly vysoce nadstandardním a dlouhodobým vztahům dvou bratrských národů," uvedl Pellegrini.

Prezidenti vidí jako vhodnou příležitost pro debatu o zlepšení politických vztahů Slavkovský formát, k němuž náleží ještě Rakousko. Na zámku Slavkov u Brna se sejdou 5. března. Země by si podle Pavla měly zachovat právo vyjádřit názor na to, jak se dívají na zahraniční politiku. "Ale nemusí to nutně vést k zobecňování nebo dokonce zesměšňování, protože to by rozhodně našim vztahům neprospělo," podotkl Pavel.

Česká vláda loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevovaly se hlavně ve vztahu k Ukrajině.