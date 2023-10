Čeští politici věří, že nadstandardní spolupráce bude pokračovat i s budoucí slovenskou vládou

Petr Pavel | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Podle prezidenta Petra Pavla je třeba respektovat vůli občanů a je v zájmu Česka udržet se Slováky nadstandardní vztahy. Až povolební jednání však podle něj ukážou, jakou cestou se náš soused vydá. Prezident ale varoval před možným ukončením pomoci Ukrajině ze strany Slovenska. Robert Fico ještě před volbami totiž uvedl, že pokud bude vítězná strana Směr ve vládě, Ukrajina nedostane od Slovenska už žádnou vojenskou pomoc. Petr Pavel Českému rozhlasu řekl, že by to zajistilo Rusku silnou pozici.

„Znamenalo by to, že Ukrajina dříve či později tento boj prohraje a vyhraje Rusko. Nejen tím, že bude kontrolovat část nebo možná celou Ukrajinu, ale zároveň je to vnitřně morálně posílí, že pravidla se mohou porušovat, pokud máte dostatečnou sílu. A to by bylo v neprospěch nás všech,“ uvedl prezident pro Český rozhlas. Fico už před vobami připustil, že se s českým prezidentem v názoru na válku na Ukrajině rozchází.

Premiér Petr Fiala | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Premiér Petr Fila zdůraznil, že Česko se Slovenskem pojí nejen hluboké historické vazby, blízkost, ale i přátelské vztahy na všech úrovních. „Sledoval jsem výsledky slovenských voleb a přeji Slovákům, ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády. Věřím, že budeme na vládní úrovni nadále úzce spolupracovat ku prospěchu obou našich zemí,“ napsal na sociální síť X.

Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková, Český rozhlas

Také ministr pro místní rozvoj, předseda Pirátů Ivan Bartoš, doufá, že i s budoucí slovenskou vládou bude pokračovat nadstandardní spolupráce mezi Českem a Slovenskem. „Také si dovolím jednu osobní gratulaci, a to předsedovi Progresivního Slovenska Michalu Šimečkovi. Navzdory všem prokázal, že liberální politika má své místo na slunci i ve střední Evropě, a za to mu patří velké poděkování,“ dodal na sociální síti X.

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

První místopředseda vlády a ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan má za to, že výsledky slovenských voleb jsou pro nás varováním i poučením. „Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusejí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu,“ napsal Rakušan.

Spolupráce Visegrádské čtyřky

Andrej Babiš | Foto: Martin Vaniš, Radio Prague International

Kromě vládních politiků se k výsledkům vyjádřil i předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. „Gratuluji Robertu Ficovi k vítězství ve volbách! Ke skvělému výsledku gratuluji i Peterovi Pellegrinimu a celému Slovensku přeji, aby mělo vládu, která doma bude pracovat pro lepší životy lidí a v Evropě tvrdě hájit zájmy všech slovenských občanů,“ uvedl.

Místopředseda ANO Karel Havlíček si nemyslí, že by Slovensko směřovalo, jak podle něj někteří škarohlídové tvrdí, směrem na východ.

Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

„Když se podívám do minulosti, tak pokud vím Fico, jako pravděpodobný premiér, nikdy nezpochybňoval ani Evropskou unii ani NATO,“ řekl Českému rozhlasu. Kvůli výsledku voleb Havlíček věří ve větší spolupráci Visegrádské čtyřky.

Bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš si naopak myslí, že česká vláda zůstane ve V4 osamocenější.

V4 | Foto: archiv Sejmu Polské republiky

„V4 dosud nefungovala moc dobře. Spojenci z hlediska neliberální demokracie, Polsko a Maďarsko, se poté rozhádali kvůli Ukrajině. Teď určitě získá Orbán bližšího spojence, než je Polsko. Každopádně se zdá, že Česko a česká vláda zůstane ve V4 osamocené, co se týče proevropské politiky, liberální demokracie a hodnot, na kterých otevřená společnost stojí,“ poznamenal v Českém rozhlase.