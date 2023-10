Pavel: Rozšířením konfliktu na Blízkém východě by se zvýšilo riziko terorismu

Rozhořením konfliktu mezi Izraelem a arabskými zeměmi by se mimořádně zvýšilo riziko terorismu, svět by to pocítil okamžitě například i na cenách ropy a všech navazujících produktů a služeb. Na dnešním briefingu při návštěvě Olomouckého kraje to řekl prezident Petr Pavel. Bezprostřední nebezpečí ale v tuto chvíli nehrozí, uvedl.

"Bezprostřední nebezpečí v tuto chvíli skutečně nehrozí, protože žádná řízená střela odpálená Hamásem k nám nedoletí. Což ale neznamená, že bychom měli být úplně v klidu," řekl prezident. Riziko rozšíření konfliktu je podle něj velmi vážné. "V případě, že by se do konfliktu zapojil například Hizballáh a prostřednictvím Hizballáhu Írán, může přerůst v regionální konflikt s globálními dopady," dodal. Takové rozšíření konfliktu by podle něj svět okamžitě pocítil na cenách ropy a všech navazujících produktů a služeb, kromě toho by se mimořádné zvýšilo riziko terorismu.