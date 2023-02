Pavel se k návrhu vlády na nižší valorizaci důchodů vyjádří po inauguraci

Zvolený prezident Petr Pavel se k vládnímu návrhu na snížení červnové mimořádné valorizace penzí vyjádří až po inauguraci. Novinářům na dnešní tiskové konferenci řekl, že po jednání se zástupci vlády i opozice o návrhu diskutoval s řadou odborníků. Chystá se sledovat pozorně legislativní proces, nechce do něj zasahovat. Jako občan má pochybnosti o některých aspektech novely, na které upozorňují i odborníci.

Průměrná starobní penze by se měla podle vládní předlohy v červnu zvednout o 760 korun místo 1770 korun, o které by s ohledem na míru inflace rostla podle nynějších pravidel. Kabinet to zdůvodnil snahou o zpomalení zadlužování státu. Pavel minulý týden o návrhu mluvil s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) i lídry opozičního hnutí ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. Následně předlohu konzultoval s odborníky na ekonomii, finance či ústavní právo.

Jako občan má Pavel pochybnosti o některých aspektech opatření, což nepovažuje za nic zvláštního. "Patří mezi ně možná retroaktivita, tak využití institutu legislativní nouze. Ale to jsou věci, o kterých mají pochybnosti i ústavní právníci, kteří se neshodnou na jednotném pohledu, proto je důležité nechat proběhnout legislativní proces," řekl.