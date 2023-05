Pavel v Terezíně: Nesmíme rezignovat na snahu porazit Rusko na Ukrajině

Prezident Petr Pavel při tryzně v Terezíně apeloval na to, aby se nerezignovalo na snahu porazit Rusko na Ukrajině. Motivací by podle něj měla být historická zkušenost. Pavel to uvedl v projevu při pietní akci k uctění obětí nacistické perzekuce na terezínském Národním hřbitově. Tryzna se koná u příležitosti 78. výročí konce druhé světové války. Projev prezidenta ČR zazněl na pietě naposledy v roce 2015 z úst Miloše Zemana.

"Na tomto místě bych chtěl apelovat, abychom nerezignovali na naši společnou snahu Rusko na Ukrajině porazit, a odmítnout tak ignorovaní pravidel mezinárodního řádu, kterého jsme svědky. Motivací by nám měla být právě naše historická zkušenost, o které dnes mluvíme. Je správné, že si ji připomínáme a dáváme do souvislosti s dnešní situací, jen tak se můžeme vyhnout opakování chyb v minulosti," řekl prezident.

Pevnost v Terezíně se podle Pavla stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen. Podotkl, že odpovědnost za zločiny, které páchali předkové, je nutné přijmout a poučit se z nich.

Pietní akce se pravidelně zúčastňují pamětníci, diplomati, skauti a politici. Stejně jako v loňském roce, kdy vypukla válka na Ukrajině, Památník Terezín ani letos nepozval na akci představitele Ruska a Běloruska.