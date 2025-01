Pavel vybídl Černou Horu k dokončení reforem nutných pro vstup do EU

Český prezident Petr Pavel na závěr své návštěvy Černé Hory vybídl tamní představitele k provedení reforem nutných pro vstup země do Evropské unie. Česko je podle něj v tomto úsilí odhodláno balkánské zemi pomoci. Černá Hora si stanovila cíl stát se 28. státem bloku do roku 2028. Ze 33 přístupových kapitol jich zatím uzavřela šest. Zemi však sužuje politická krize - kvůli sporu o obsazení ústavního soudu blokuje opozice parlament, což brzdí schvalování zákonů nutných pro vstup do EU.

Prezidenta na jeho cestě doprovází podnikatelé z oblasti energetiky, dopravy a těžebního či obranného průmyslu. Konkrétní návrhy podle Pavla předložily české firmy například k výstavbě nové železnice. V březnu má v této věci navštívit Česko černohorská ministryně dopravy.