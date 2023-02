Peterková dostala za šíření poplašné zprávy podmíněný trest

Soud dnes uložil bývalé novinářce Janě Peterkové za šíření poplašné zprávy dvouletý podmíněný.trest s tříletou zkušební dobou. Žena ve videích, které v době koronavirové pandemie umístila na sociální sítě, mluvila o drastickém vyšetřování a léčení dětí v nemocnicích, nuceném očkování proti covidu-19 či o obsazení Česka vojsky NATO. Peterková u hlavního líčení vinu odmítla, proti rozhodnutí se na místě odvolala.

Peterková například uvedla, že vojska NATO obsadí Česko a budou střílet na děti, které se budou chtít dostat na dětská hřiště. Prohlašovala také, že zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k očkování proti koronaviru, které bude povinné. V jiných nahrávkách bývalá novinářka podle žalobce hovořila o tom, že senioři po vakcínách proti covidu-19 umírají, že v nemocnicích za úplatu leží zdraví lidé nebo o drastických vyšetřeních dětí. Vládní představitele označila za fašisty.

Trest uložil soudce na samé spodní hranici trestní sazby. Vysvětlil to zejména dosavadní bezúhonností Peterkové. Ta naopak trvala u soudu na tom, že to nebyla ona, ale tehdejší vládní představitelé, kdo lidem úmyslně lhal. Dodala, že videa natočila jako vyděšená matka, jejíž děti nemohly chodit do školy. Také podle jejího advokáta někdejší novinářka vědomě nelhala, ale svým výrokům upřímně věřila. V době pandemie navíc podle něj nebylo vždy jasné, které informace jsou relevantní a které jsou již dezinformacemi. Žádal proto, aby soud jeho klientku zprostil obžaloby.