Piráti a STAN: Dětské skupiny by se podle aktuální dohody neměly měnit na jesle

Dětské skupiny by se neměly přeměnit na jesle. Nadále do nich budou moci podle dohody chodit i děti starší tří let, věková hranice by měla zůstat až do zahájení školní docházky. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to uvedli zástupci opozičních Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Sněmovna v červnu vrátila spornou předlohu do opakovaného druhého čtení.

"Narovnají se podmínky tak, aby nad čtvrtý rok věku byly podmínky shodné s nestátními školkami," řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Dětské skupiny měly podle původní předlohy nově fungovat pro děti od půl roku zhruba do tří let věku. Nyní je v provozu přes tisíc skupin se zhruba 15.000 místy. Poslanci k předloze podali tři desítky úprav.