O dětské tábory je letos velký zájem, skauti jich pořádají rekordní počet

Například Skauti letos pořádají rekordní počet táborů. Na zhruba 1200 z nich vyjede přes 35 tisíc dětí. Podle skautské organizace Junák je to nejvíc za posledních 10 let. Skautů a skautek totiž posledních 15 let stále přibývá. V současné době jich je v Česku přes 73 tisíc.

Foto: Michal Trnka, Český rozhlas

Skautské tábory jsou určeny především pro členy skautských oddílů, protože se děti mezi sebou znají. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které také znají. Probíhají bez elektřiny, v přírodě, v lese nebo na louce a trvají nejčastěji 14 dní až tři týdny. Děti se na chodu tábora – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu.

Některé skautské tábory mají tradici dlouhou desítky let. Například v Měsíčním údolí u Vlašimi pořádají tábory od roku 1919 a jejich podoba se příliš nezměnila. Táborníci tam třeba stále plní různé úkoly, zvané „bobříky“. „To znamená například 24 hodin nemluvit nebo 24 hodin nejíst,“ popsal Českému rozhlasu jeden z vedoucích Dan Sviták.

Vyšší zájem než před covidem

Velký zájem o tábory evidují i křesťanské organizace skautského typu Klub Pathfinder nebo YMCA, ale také další mláděžnické organizace. Vyšší zájem o tábory letos zaznamenala i Asociace dětské rekreace, která sdružuje pořadatele dětských táborů, škol v přírodě, školních výletů a exkurzí, soustředění a dalších druhů dětské rekreace.

Foto: Martin Knitl, Český rozhlas

Její ředitel Miroslav Topinka Českému rozhlasu připomněl, že v minulých letech tábory ovlivnila omezení související s koronavirem. Letos se tábory vrátily do původního režimu. „Zájem je dokonce mírně vyšší než v předcovidových letech,“ konstatoval.

Rodiče přitom za tábory letos zaplatí víc než dřív. Do cen se totiž promítá zdražování potravin, energií i pohonných hmot. „Kopíruje to inflaci, to znamená zhruba 15 procent. Bavíme se o částce 500 až 800 korun na týden,“ řekl Českému rozhlasu Topinka.

Většina táborů mládežnických organizací se tradičně odehrává ve stanech či chatkách v přírodě.

Foto: Jaroslav Hoření, Český rozhlas

Historie letních dětských táborů se v Česku začala psát ještě před první světovou válkou. Za úplně první skautský tábor se považuje ten v Orlovských lesích, který pro chlapce z Junáka uspořádal v roce 1912 zakladatel této organizace Antonín Benjamín Svojsík. Pro dívky zase byl první skautský tábor zorganizován Vlastou Štěpánovou v létě roku 1915 u Živohoště na Vltavě.