Evakuace desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree. Češi budou bydlet ve vojenské akademii

Jižní Korea dnes zahájila evakuaci desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree, ke kterému se blíží tropická bouře Khanun. Z tábořiště již odjelo také osm autobusů s českými skauty ve věku od 14 do 18 let. Náhradní ubytování jim poskytne Korejská vojenská akademie v Soulu.

Celkem je na evakuaci z okresu Puan nasazeno přes 1000 autobusů. Do bezpečí dostanou zhruba 36.000 skautů z více než 150 zemí světa. Do konce pobytu v Jižní Koreji se přesunou do osmi měst a provincií.

O Čechy se starají na vojenské akademii

Jakub Lucký | Foto: Český rozhlas

Do náhradního ubytování v Soulu už část českých skautů dorazila. Zatímco dospělí dobrovolníci jsou ještě stále v areálu akce, vedení celé výpravy řešilo komplikace s ubytováním. Přímo na místě je i rozhlasový zpravodaj Jakub Lucký:

"Ono se ukázalo, že organizace celého jamboree trošku pokulhává, pokud jde o to zajišťování ubytování. Ubytovat někde 414 lidí není tak jednoduché ani v tak velkém městě jako je Soul. Nakonec pomohla česká ambasáda, která domluvila, že čeští skauti budou bydlet společně se mnou ve vojenské akademii. V tuhle chvíli dorazilo prvních 40. Už jsme ubytovaní a vojáci pobíhají okolo nás a starají se o nás velmi hezky."

Další komplikace pro jamboree

Evakuace je další komplikací pro jamboree, na němž už stovky skautů měly zdravotní potíže kvůli vlně veder. Teploty dosahovaly kolem 35 stupňů. Situací se zabývala i jihokorejská vláda, která vyslala do oblasti vojenský personál. Účastníci setkání a jejich rodiče si podle tisku stěžují na nedostatečný počet hygienických zařízení a špatnou organizaci.

Foto: Choe Young-soo, ČTK/AP

"Je to poprvé za více než 100 let konání světových skautských jamboree, kdy jsme museli čelit tak složitým problémům," uvedlo vedení Světové organizace skautského hnutí.

Kvůli obtížím už dříve své skauty z dějiště jamboree přemístily Británie či Spojené státy. Více než 400 českých skautů v místě zůstalo až do dneška. Jak uvedla ambasáda na svém facebooku, tábořiště zprvu nebylo připraveno a hrozilo, že skauti nebudou mít kde spát.

Velvyslanectví proto pomohlo se zajištěním náhradního ubytování, jídla, pití, autobusů a dalších potřeb. "Samotné tábořiště jamboree ještě těsně před jeho zahájením připomínalo spíše rýžové pole zaplavené vodou," konstatovalo velvyslanectví. Oblast totiž postihly vydatné deště.

Organizátoři: Závěrečný ceremoniál bude

A jak by měl vypadat další program na jamboree?

Foto: Choe Young-soo, ČTK/AP

"Korejští organizátoři slibují, že by měl v následujích dnech probíhat nějaký náhradní program. Uvídíme, jak to bude. Dneska slibovali velmi hladký odjezd a zas tak hladký nebyl. Čekali jsme hodiny na autobusy. Pak se několikrát během jízdy ukázalo, že jedeme špatně, že tam na nás nečekají. Ale organizátoři slibují, že závěrečný ceremoniál bude. Ne tedy tam, kde měl být. Bude někde v Soulu a jeho součástí má být koncert," dodal rozhlasový zpravodaj Jakub Lucký.

Jamboree v Jižní Koreji má skončit 12. srpna. Koná se každé čtyři roky. Jednotlivé národní výpravy na setkání představují svoji kulturu, tradice, zvyklosti, národní jídla či skautskou činnost. Skautky a skauti z Česka představili české hry a hlavolamy, turistické cíle, přírodu, kroje či vynalézavé firmy.