Po Perušičovi měl v Tokiu pozitivní test i kouč beachvolejbalistek Nausch

Třetí pozitivní test na koronavirus měl v české výpravě na olympijských hrách v Tokiu trenér plážových volejbalistek Simon Nausch. Kouč Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové zamířil podle tiskové zprávy Českého olympijského týmu po potvrzení nálezu PCR testem z olympijské vesnice do izolace. V týmu beachvolejbalistů jde o druhý případ. V izolaci je už volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Jako první se onemocnění covidem-19 objevilo po příletu do Japonska u nejmenovaného člena realizačního týmu.

Nauschovy svěřenkyně dnes absolvovaly další testy a zatím jsou negativní. Hermannová s Nausch Slukovou tak budou moci i jako takzvané "blízké kontakty" trénovat, i když ve zvláštním režimu. Případně by v tomto režimu mohly i nastoupit do turnaje, pokud zůstanou negativní.

Z vládního speciálu, který do Tokia vyrazil v pátek z Prahy, je nyní v karanténě osm členů české výpravy. Žádní sportovci mezi nimi nejsou, ale i jejich fungování v olympijské vesnici se to dotýká. Byli rozděleni na jednolůžkové pokoje a mají doporučeno se co nejvíce izolovat od ostatních. Všichni nakažení členové české olympijské výpravy jsou v dobrém stavu. "V žádném případě nechci dotyčné nazvat pacienty. Necítí žádné potíže. Nemají teplotu," řekl šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann.