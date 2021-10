Konec testů na covid-19 zdarma navrhne ministerstvo od prosince

Preventivní testy na covid-19 by se mohly přestat hradit z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, bude to navrhovat ministerstvo zdravotnictví.

Adam Vojtěch | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Měsíčně testy stojí dvě miliardy korun. Testy zůstanou zdarma pro děti do 12 let. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou i další výjimky, například pro lidi, kteří už mají první dávku očkování.



Dál zdarma budou podle ministerstva testy pro lidi s příznaky nebo pro lidi po kontaktu s nakaženými. Vojtěch chce změny konzultovat s novou vládní koalicí.

Ministr Vojtěch znovu zvažuje, že by bezinfekčnost v restauracích kontroloval jejich personál. Prověří to podle něj právníci. Restauratéři s návrhem nesouhlasí. Nikdo to s nimi neřešil, řekl za jejich asociaci Luboš Kastner.

Ministerstvo navrhne kratší karanténu s negativním testem

Ilustrační foto: Edward Jenner, Pexels, CC0

Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bylo možné po sedmi dnech ukončit negativním testem. V současné době musí být lidé v karanténě dva týdny.

Současnou praxi, kdy bývá kvůli jednomu pozitivně testovanému žákovi uzavřena na dva týdny celá třída, kromě očkovaných dětí, kritizovali zejména rodiče. Školy upozorňovaly, že je náročné zároveň učit část žáků prezenčně a část distančně.

Od začátku školního roku bylo ve školách zjištěno asi 2420 žáků pozitivních na covid-19. Do karantény muselo 12.000 dětí, uzavřeny byly čtyři školy.

Hygiena: Lidé s příznaky chodili do zaměstnání

Pavla Svrčinová | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Hygiena kontroluje dodržování mimořádných opatření, od jara udělala asi 45.000 kontrol. Postihy za porušování opatření podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové ale nejsou adekvátní situaci v Česku.

Hygienici se setkávání i s případy, že lidé s příznaky onemocnění nadále chodili do zaměstnání. Jedno ohnisko podle Svrčinové vzniklo tak, že žáci šli na divadelní představení, během kterého měli mít roušky. Herci je ale vyzvali, aby si roušky sundali.

Epidemie covidu se podle Vojtěcha nevyvíjí úplně dobrým směrem. Rostou i počty hospitalizovaných. Zátěž nemocnic je ale nízká, a péče se neomezuje.