Pobaltští ministři kritizovali Babišova slova, že Česko nepomůže napadenému členovi NATO

Ministři zahraničí pobaltských zemí se rázně vymezili proti výroku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten v nedělní televizní debatě, v níž se utkal s protikandidátem Petrem Pavlem, řekl, že by Česko podle něj v případě napadení Polska nebo Pobaltí nemělo vyslat na pomoc své vojáky. Později na Twitteru mírnil svá slova s tím, že pokud by opravdu došlo k napadení, závazek NATO by dodržel. Přesto estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu označil slova z nedělní prezidentské debaty za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. Spolu se svým kolegou z Litvy ale potvrdil, že jejich armády by v případě napadení Česka pomohly.

Slova Babiše zaskočila i polské politiky, média a publicisty. V Polsku se pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO. "A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?," pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. Europoslanec za vládnoucí národně-konzervativní Právo a spravedlnost Ryszard Czarnecki o Babišovi na twitteru napsal, že "plácá páté přes deváté". Vzkázal mu, "ať si panáček přečte mezinárodní smlouvy, které Česko podepsalo". Popřál mu "příjemné počtení a důstojnou porážku".