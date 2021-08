Počet cestujících na Pražském letišti roste, v červenci jich odbavilo přes 605 tisíc

Pražské letiště v červenci odbavilo přes 605 tisíc pasažérů, což je o 53 procent více než v předchozím měsíci. Zároveň jde při meziročním porovnání o nárůst o 140 procent. To překonalo i původní prognózy o růstu po koronavirové krizi. Uvedlo to Letiště Praha. Češi nyní vyráží hlavně do tradičních letních dovolenkových destinací. V současnosti se z Prahy létá do přibližně stovky míst. "Provozní výsledky za uplynulý měsíc překonaly naše původní prognózy odbavených cestujících a zároveň potvrzují, že se cestující vrací do letadel. Češi vybírají letos v létě z typicky dovolenkových destinací, ale mohou využít i další spojení do významných evropských metropolí. Naší prioritou pro následující měsíce je s ohledem na postupující proočkovanost a zjednodušení podmínek pro očkované cestující podpora příjezdového cestovního ruchu a na to navázaná další obnova provozu “ řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. Mezi nejvytíženější destinace patřily v červenci Řecko, Itálie, Španělsko. Z měst byl nejvyhledávanější bulharský Burgas, následoval Heraklion a Rhodos.