Provoz na pražském letišti roste nad očekávání, v létě odbavilo přes 3,8 milionu lidí

Letový provoz na pražském letišti letos dál roste nad původní očekávání. Letiště Václava Havla Praha v letních měsících odbavilo 3,85 milionu cestujících, což je asi o třetinu více, než původně předpokládalo. Provoz v létě táhly především lety do dovolenkových destinací a po dlouhé době převažovali Češi. Za celý rok tak letiště očekává, že odbaví kolem 10,5 milionu pasažérů. Novinářům to řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Podle něho by měl v příštím roce provoz dále posilovat, letiště v něm očekává přibližně 12,7 milionu odbavených cestujících. V loňském roce přitom letiště odbavilo 4,38 milionu pasažérů. V roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií, přes letiště cestovalo 17,8 milionu lidí.