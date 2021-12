Počet hospitalizovaných s covidem klesl pod 5000

V sobotu ministerstvo zdravotnictví evidovalo v nemocnicích 4772 nakažených. V těžkém stavu bylo 884 pacientů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Znovu klesl i počet nových případů onemocnění. Laboratoře v sobotu potvrdily 5982 nových případů nákazy koronavirem, je to nejnižší sobotní nárůst od 6. listopadu. Přestože v Česku epidemie v posledních týdnech zpomaluje, rostou obavy ze šíření varianty omikron. Koronavirovou variantu omikron eviduje Světová zdravotnická organizace v devíti desítkách zemí světa. Omikron se rychle šíří ve státech s vysokou úrovní imunity obyvatelstva, podle odborníků ale není jasné, zda to způsobuje schopnost viru obejít imunitu, jeho vyšší přenosnost nebo kombinace obojího. V Česku byla zatím potvrzena asi desítka případů varianty omikron, členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala tento týden upozornili na to, že i přes malý počet prokázaných případů se nakažlivější varianta omikron v Česku šíří komunitně a skutečných případů jsou spíše stovky.