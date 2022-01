Počet osobních aut v Česku loni stoupl o více než 163 tisíc na 6,29 milionu

Počet osobních aut na českých silnicích se loni zvýšil o 163.251 na 6,29 milionu vozů. Jejich průměrné stáří se zvýšilo o 0,3 roku na 15,6 roku. Česko tak má pátý nejstarší vozový park v Evropské unii. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Ke stárnutí vozidel v tuzemsku přispívá nedostatek nových vozů a s tím související dovoz ojetých aut. Z nich je více než pětina starší 15 let. Podle údajů asociace evropských výrobců ACEA z loňského roku je průměrné stáří aut za celou EU 11,8 roku. Vyšší než v ČR je pouze v Řecku, Rumunsku, Estonsku a Litvě. Za posledních deset let se průměrné stáří aut v tuzemsku zvýšilo o tři roky. Nejstarší kategorií vozidel jsou stále motocykly s průměrem 34 let.