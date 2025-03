Podle Forejta a Žantovského roztržka Trumpa a Zelenského nenastala náhodou

Páteční jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě podle bývalého ředitele protokolu prezidentské kanceláře Jindřicha Forejta americká administrativa zinscenovala pro domácí publikum. Prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance měli rozdělené role a celé setkání navozovalo dojem akce, při které se neodehrálo nic náhodou, řekl dnes Forejt ČTK. Zaměření schůzky na americké publikum podle Forejta nasvědčuje i to, jak Trump ostře kritizoval své demokratické předchůdce Baracka Obamu a Joea Bidena. I když prezidenti třeba nejsou přáteli, na podobně osobní a rázné invektivy mezi nimi si Forejt nevzpomíná.

Na jednání podle něj nebyla nic náhoda. "Nedokážu si představit, že by viceprezident vstoupil takto do debaty, kdyby to neměl předem domluvené. Měl dlouhý monolog, který trval několik minut, dotýkal se přitom prezidenta. Neumím si představit, že by byl nějaký politik takto suverénní, kdyby to neměli předem prodiskutované," míní. Pokládá za chybu ukrajinské delegace, že nebyla připravená na všechny možnosti. Ukrajinský prezident podle Forejta působil jako uražený kluk.

Zelenského podle Žantovského v USA vlákali do pasti, roztržka nebyla náhoda

Bývalý velvyslanec ve Spojených státech Michael Žantovský je přesvědčený, že oztržka nenastala náhodou. Zelenského vlákali do pasti, řekl dnes Žantovský ČTK. Setkání podle něj bylo připravené tak, že nemohlo dopadnout jinak než kolizí. Ukazuje na zásadní nejen diplomatické neporozumění mezi USA na jedné a Ukrajinou a jejími podporovateli na druhé straně. "Působilo to nesmírně depresivně, nemělo se to nikdy stát a domnívám se osobně, že se to nestalo náhodou nebo nedopatřením. Že pana prezidenta Zelenského vlákali do pasti. Vše, co jsme viděli, tomu nasvědčovalo," řekl ČTK Žantovský. Jediné, co mohl udělat Zelenskyj jinak, bylo nevyjadřovat se před kamerami a odkázat, že některé otázky budou předmětem debat za zavřenými dveřmi. "Obávám se, že ani to by možná nepomohlo," dodal Žantovský. Upozornil na roli viceprezidenta J. D. Vance. "Není vůbec protokolárně myslitelné, aby viceprezident oslovoval, tím méně napadal, při takové příležitosti hlavu státu jiné země, aniž by se svého prezidenta zeptal, jestli může mluvit. Tohle bylo z diplomatického hlediska něco naprosto neuvěřitelného," míní. Žantovský zažil několikrát přípravu i následné setkání v Oválné pracovně.