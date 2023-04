Podle premiérova poradce Křečka by se mohla zavést karence, odbory jsou proti

Jedno z opatření, které se v Česku může kvůli snížení zadlužování zavést, je karenční doba. Až se vláda dohodne, rozhodnutí o případném neplacení náhrady výdělku v prvních dnech nemoci představí. V dnešním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl premiérův poradce, ekonom Štěpán Křeček. Daně z příjmu by se podle něj zaměstnancům zvedat neměly. Proti obnovení karence se staví odbory. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by přecházení nemocí kvůli výpadku příjmu znamenalo kvůli zhoršení zdraví vyšší náklady. Šéf odborové centrály uvedl, že nerovnoměrná je i daňová zátěž a nesou ji hlavně zaměstnanci a důchodci.

Zadlužování státu rychle roste. Koalice jedná o opatřeních, která mají přispět ke snížení rozpočtových schodků. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že balík kroků chce představit v dubnu. Podle dostupných informací se uvažuje i o obnovení karenční doby.

Podle Křečka karence šetřila veřejné peníze a bránila podvádění. "Je to nedůstojné vůči těm, co jsou nemocní," reagoval Středula. Pokud by podle něj někdo podváděl, tak by to mohli být lékaři. Ti stanovují, jestli pracovník nemoc má, nebo ne, dodal předák. Odbory karenční dobu odmítají. Podle Středuly lidé budou kvůli výpadku výdělku chorobu přecházet, což dopadne na jejich zdraví a bude stát nakonec víc.