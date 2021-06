Podnikatelé: Bazény potřebují na léto plnou kapacitu, problémem jsou i testy

Pro bazény není podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) před létem dobrá zpráva, že bude od 1. července platit kapacitní limit 75 procent. Červenec a srpen pro tyto provozy znamenají hlavní sezonu. Limit počtu návštěvníků tak provozovatelům přinese jen další ekonomické ztráty bez možnosti kompenzace. Na dotaz ČTK to uvedl viceprezident ČUCR Martin Plachý. Návštěvnost bazénů není podle jejich asociace nyní uspokojivá, pohybuje se mezi 15 až 20 procenty standardní kapacity.

Problémem je, že lidé mají vstup povolen jen s negativním testem na koronavirus, řekl ČTK předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar. "Antigenní test má platnost 72 hodin a lze udělat bezplatně čtyři testy, což znamená že v jednom měsíci se děti, ale i dospělí pomocí těchto testů dostanou do uvedených provozů pouze 12 dní. Další testování by si museli uhradit. To navýší náklady na pobyt v bazénech, na koupalištích, v saunách a wellness," uvedl Košnar.