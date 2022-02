Podporu firmám kvůli zdražení energií nelze dál odkládat, uvedl Svaz průmyslu

Vláda by podle Svazu průmyslu a dopravy (SP) měla přednostně řešit náhrady nepřímých nákladů pro firmy nejvíce zasažené zdražením energií. Mechanismus je v českém právu připraven a schválen Evropskou komisí, která také stanovila seznam podpořených odvětví. Situace je pro energetický náročná odvětví velmi vážná, kompenzace nelze dál odkládat. Podpora prostřednictvím úvěrů se státní zárukou pro malé a střední podniky není v kontextu růstu cen energií účinným opatřením, sdělil Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu. Firmy, u kterých tvoří náklady na energie deset a více procent z celkových nákladů, budou moci využít úvěry se státní zárukou. Čerpat budou moci půjčky jeden až deset milionů korun, stát se za ně zaručí až do 80 procent jistiny. Na pomoc, která bude fungovat v rámci rozšíření programu Záruka u Národní rozvojové banky, vyčlení miliardu korun. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), který dnes toto opatření představil, uvedl, že by mělo uspokojit asi 1800 žadatelů.

Malé a střední firmy podle své asociace úvěry se státní zárukou na pomoc z energetické krize zřejmě příliš nevyužijí. Nechtějí se zadlužovat, potřebují ušetřit. Pomoc, kterou dnes představil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zůstane podle nich pravděpodobně nevyčerpaná. Představenou pomoc asociace označila za zklamání. "Záruky Národní rozvojové banky nic neřeší, půjčovat si na drahý provoz je sebevražedná mise," uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.