Podporu má 30 procent nezaměstnaných, v dubnu v průměru činila 10.012 Kč

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu zhruba 30 procent nezaměstnaných. Bylo jich 74.700. Podíl lidí bez práce s podporou se výrazně nemění. Průměrná částka činila 10.012 korun. Za poslední rok se tak zvedla asi o 1500 korun. Tři z deseti příjemců dostali v dubnu méně než 6500 korun. Vyplývá to ze statistik úřadu práce. Vláda v konsolidačním balíčku počítá se zpřísněním vyplácení.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by měla pobíraná částka po čase klesat rychleji než dnes. Snižování podpor doporučila loni k ozdravení státních financí Národní ekonomická rada vlády (NERV). Zmínila ale i to, že dvě třetiny příjemců mají podporu pod 10.500 Kč a 22 procent pod existenčním minimem.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V dubnu dosahovala 3,6 procenta. Podporu mohou získat ti, kteří v posledních dvou letech hradili aspoň 12 měsíců sociální odvody. Lidem do 50 let se vyplácí pět měsíců, od 50 do 55 let osm měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Podpora postupně klesá. Částka se stanoví u zaměstnanců z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu.