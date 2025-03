Policie dnes zadržela v Chorvatsku soudce Kafku, podezírá ho z podvodu

Policie dnes v Chorvatsku zadržela na základě evropského zatýkacího rozkazu soudce brněnského krajského soudu. Sdělila to na síti X, jméno zadrženého neuvedla. Podle dřívějších informací je nicméně zřejmé, že jím je Roman Kafka, někdejší dozorový státní zástupce z metanolové kauzy. Národní centrála proti organizovanému zločinu ho podezírá z podvodu. Zahájí úkony k jeho předání do Česka.

Sedmačtyřicetiletý soudce odjel v úterý 4. března ze svého domu v Kroměříži. Policie ho nejprve evidovala jako pohřešovaného, v pátek ale jeho údaje z databáze pohřešovaných stáhla. Podle mluvčí brněnského krajského soudu čelil Kafka od prosince kárnému řízení za vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí a za další porušování soudcovských povinností. Den před svým zmizením oznámil Hradu rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

Server iRozhlas.cz nes uvedl, že Kafka volal v neděli večer z Chorvatska do Českého rozhlasu. Podle serveru přiznal, že si půjčoval peníze od příbuzných i známých i to, že utekl do zahraničí. "Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí,“ prohlásil. Jmenovat je nechtěl, jen zmínil, že to souvisí s případy, které v minulosti jako soudce řešil. Vydírání údajně čelil přes pět let a vyděračům nejprve platil ze svého, a když mu peníze došly, začal si půjčovat. Odjezdem do zahraničí chtěl údajně ochránit rodinu.