Policie letos zadržela přes 380 lidí při tranzitní migraci

Cizinecká policie zadržela od počátku roku při takzvané tranzitní migraci 382 lidí. Byli to zejména Syřané a nejčastěji přicestovali do Česka přes slovenskou hranici. V prvním čtvrtletí se přes ČR pokusilo nezákonně dostat do některé další evropské země 207 uprchlíků, což bylo o necelých osm procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné na stránkách cizinecké policie. O migraci bude dnes jednat německý kancléř Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) na počátku týdne uvedl, že počty lidí, kteří se snaží o nelegální překročení hranic, nejsou tak vysoké, aby bylo třeba uvnitř Schengenského prostoru zavádět hraniční kontroly. Od ledna do konce března zadržela cizinecká policie při tranzitní migraci 207 lidí, o 15 více než loni. Nejvíce bylo Syřanů, následovali Turci, Maročané a Indové. Do Česka přijeli nejčastěji autem nebo přiletěli. Nejvíce uprchlíků zajistili policisté v JIhomoravském kraji. V dubnu odhalila podle Urbana policie 141 lidí, kteří se pokusili o nezákonný přechod ČR, v květnu zatím 34.