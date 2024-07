Policie nacvičovala ve Sněmovně zásah proti ozbrojenému útočníkovi

Zásah proti ozbrojenému útočníkovi v budově Poslanecké sněmovny byl tématem dnešního cvičení policie a dalších složek integrovaného záchranného systému. Policie nacvičovala zásah proti pachateli, který napadal lidi v budově. Nejprve měl nůž, v další fázi se zmocnil zbraně policisty, kterého zranil. U cvičení asistovala i pražská záchranná služba, která nacvičovala ošetřování zraněných. Jeden z útoků pachatele mohli zástupci médií sledovat zblízka. Podle sněmovního kancléře Martina Plíška se budou podobná cvičení odehrávat i v budoucnu.

"Pracovali jsme se třemi různými scénáři. Nicméně útočník byl jeden a ten samý. Jednalo se o to, že došlo k pohnutkám v jeho mysli, kdy on byl vyhozen z práce, sebral nůž a začal útočit na všechny uvnitř Sněmovny," popsal novinářům mluvčí Ochranné služby Policie ČR Tomáš Procházka. Šlo o fiktivního zaměstnance Sněmovny. "Došel na personální oddělení, tam se dozvěděl, že je propuštěn, propukl u něj amok a nekontrolovatelně začal útočit na všechny uvnitř budovy," uvedl.

Plíšek uvedl, že Sněmovna si chtěla na dnešním cvičení ověřit funkčnost informačních systémů pro zasílání zpráv v systému včasného varování. To se podle něj povedlo. Mým cílem je do budoucna, aby v dohledné době do tohoto systému byli začleněni všichni držitelé vstupních karet do Sněmovny. Podobná cvičení ale s rozdílnými prvky se budou ve Sněmovně konat každým rokem, dodal.