Sněmovna vydala Okamuru ke stíhání: Hlasování neznamená odsouzení, říká komentátor

Tomia Okamuru si ke stíhání vyžádala policie začátkem ledna. A to kvůli loňské billboardové kampani SPD, která se vztahovala ke krajským volbám a která mířila proti migračnímu paktu Evropské unie. Objevil se na nich například muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a s textem, že „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.

Pro vydání šéfa SPD hlasovalo 81 poslanců z řad vládních stran a opozičních Pirátů. Proti se naopak vyjádřili zákonodárci Okamurova hnutí a hnutí ANO. Okamurův bratr lidovec Hayato Okamura před hlasováním opustil jednací sál, jak avizoval předem.

Tomio Okamura | Foto: Česká televize, ČT24

Okamura po hlasování předstoupil před novináře a ukázal tabulku s nápisem „Neodvolám“. Zdůrazňoval, že bojuje nejen za sebe, ale obecně za svobodu slova.

„Poslanci vládní koalice včetně Pirátů mě hlasováním vydali k trestnímu stíhání, kde mi hrozí 3 roky vězení, za protiimigrační plakát. Budu dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova,“ zdůraznil.

Ve čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu označil své vydání za politický proces na základě trestního oznámení z vládní koalice. „Letos je volební rok, vládní koalice se snaží nějakým způsobem diskreditovat hlavního představitele opozice, umlčet mě. Ale já se umlčet nenechám,“ uvedl.

Ohradil se také proti tomu, že je kampaň SPD rasistická, jak to vnímají zástupci vládní koalice. Podle něj o rasismu mluví lidi, kteří nikdy rasismus nezažili.

„Já jsem po mamince Moravák a po tatínkovi z Japonska, mám šikmé oči, jsem míšencem dvou ras. Já vím na každodenních zkušenostech, co je to skutečný rasismus, toto nemá s rasismem nic společného. Na základě oficiálních německých statistik, francouzských statistik, migrační pakt EU – na základě něj migrují pouze afričtí a muslimští migranti. Ti pachatelé mají tmavou pleť, to není rasismus, to jsou pouze fakta, nemíchejme do toho žádný rasismus,“ zdůraznil.

Kdyby kriminalitu páchali modroocí blonďatí Švédové, nechal by prý Okamura na plakátu vyobrazit blonďatého Švéda.

Obžaloba jistá není

Podle komentátora Českého rozhlasu Plus Petra Hartmana v tuto chvíli není jisté, že trestní stíhání Tomia Okamury skončí obžalobou a potom pravomocným rozsudkem.

Petr Hartman | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Po jednání mandátového a imunitního výbor Poslanecké sněmovny to vypadalo, že se do vydání Tomia Okumary ostatním zákonodárcům moc nechce. Výbor nepřijal ani doporučení, ani odmítnutí vydání. Při hlasování na plénu se počítalo s tím, že každý jedinec bude zvažovat hlasování podle svého svědomí. Nakonec zvítězila stranická disciplína a podle příslušnosti k danému klubu zvedli poslanci ruku pro nebo proti vydání. Neznamená to, že by většina odsoudila Tomia Okamuru, pouze umožnila policii pokračovat v práci. Trestní stíhání může pokračovat a v tuto chvíli není zdaleka jisté, že skončí obžalobou a potom pravomocným rozsudkem. U většiny poslanců převážil nakonec názor, že nemají být soudci a další postup mají nechat na policii.“

Díky hlasování dostal Tomio Okamura cenný prostor v médiích, může to SPD pomoct v předvolební kampani?

„Tomio Okamura se podle očekávání staví do pozice bojovníka za svobodu slova. Ta je zaručena v Listině základních práv a svobod. Zároveň je tam dodatek, že může být zákonem omezena, pokud by došlo k ohrožení svoboda a práv někoho jiného, nebo by to bylo potřeba k zajištění bezpečnosti země, nebo k ochraně veřejného zdraví a mravnosti. Policie tedy nyní bude shromažďovat důkazy k tomu, zda billboardová kampaň byla v rámci zákona. Tomio Okamura už nyní trestní stíhání využívá k tomu, že jde o snahu zlikvidovat jeho osobu a také SPD. Snaží se tím mobilizovat určitý typ voličů a přispět tím, k lepšímu výsledku v blížících se sněmovních volbách.“

Je Okamurovo trestní stíhání politický proces, jak tvrdí předseda SPD?

„Toto označení může vyvolávat vzpomínky na vykonstruované procesy v padesátých letech minulého století v době totalitního komunistického režimu. To pochopitelně není případ Tomia Okamury. Přesto jeho stíhání souvisí s politikou. Týká se totiž kampaně před krajskými volbami a také toho, že se z ní musí odpovídat politik. A protože je Tomio Okamura poslancem, museli rozhodnout o možnosti trestního stíhání ostatní zákonodárci. Dostal tak prostor k tomu, aby svoje chování obhájil a dokázal, že takto pojatá kampaň je projevem svobody slova, která neohrožuje práva a svobody někoho jiného,“ vysvětluje komentátor Petr Hartman.