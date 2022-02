Poslanci po téměř 36 hodinách schválili pandemický zákon. Vláda zruší povinnost předkládat covidové certifikáty

Co tedy novela pandemického zákona přináší? Úřady nebudou moci akce úplně zakázat, ale mohou omezit počet návštěvníků nebo pracovní dobu.

Foto: Lucie Fürstová, Český rozhlas

Mimořádná opatření budou moci regulovat v podstatě jakoukoliv činnost. Budou se týkat obchodů, provozu zoologických a botanických zahrad, hradů a zámků, konání hudebních, divadelních představení, festivalů či veletrhů. Regulace se může týkat i činností přímo u zákazníka, například kosmetiky či kadeřnictví.

"Nejenom díky vládě, ale i práci koaličních poslanců jsme dosáhli takové podoby, která je jednoduchá, nezasahuje do více oblastí, než je nezbytně nutné a zároveň vládě poskytuje dostatečný rámec pro to, abychom v případě potřeby mohli zabránit šíření covidu," prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

Okamura: Nemůžete běžným zákonem převálcovat ústavní práva

Předseda SPD Tomio Okamura ve svém prvním vystoupením mluvil tři hodiny. SPD je rozhodnutá zákon napadnout u Ústavního soudu.

Tomio Okamura | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

"Vy nemůžete běžným zákonem převálcovat ústavní práva. To vůbec není na projednání ve zkráceném řízení. Já vím, že nás je pouze 20, bojujeme tady, co můžeme proti té vaší většině. Nikdo z nás ani nespal, vy jste se mohli vystřídat. Vy jste si někteří, jak víme z médií, vzali spacáky, takže jste se vyspinkali tady ve Sněmovně, protože je vás 107."

Standardní projednání zákona ve výborech požadovalo i hnutí ANO. Šéfka jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová, uvedla, že si klub sice hlasoval pro některé pozměňovací návrhy, ale nikoliv pro zákon jako celek.

Do izolace vás může poslat i 'esemeska'

Zákon přináší i další novinky. Například izolaci nebo karanténu bude možné nařídit lidem i ústně, telefonicky, nebo sms zprávou.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Prošlo také posílení pravomocí hejtmanů. Ti by po projednání v krizovém štábu mohli vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření a ta by musela výzvu projednat.

Poslanci také podstatně snížili horní hranici pokut, které mohou úřady za porušení mimořádných opatření ukládat. Teď jsou to nejvýš 3 miliony korun, nově by to bylo 600 tisíc. Zkrátí se i platnost pandemického zákona. Vláda navrhovala jeho prodloužení bez časového omezení, poslanci stanovili platnost do konce listopadu.

Konec předkládání covidových certifikátů

Během projednávání novely zrušil Nejvyšší správní soud opatření prokazovat se očkováním nebo prodělanou nemocí před vstupem do restaurací a hotelů. Vládě dal čas sedm dní. Kabinet se na následném jednání rozhodl od příští středy zrušit povinnost předkládat covidové certifikáty.

Vlastimil Válek | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

"My jsme vypnuli povinnost prokazovat se čímkoliv, když chcete navštívit jakékoliv zařízení. Od 9. února může kdokoliv do jakéhokoliv zařízení bez certifikátu, bez PCR testu," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Lidé bez očkování tak budou moci chodit do restaurace, hotelu, ke kadeřnici, na koncerty či divadla. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že vláda nerozhodla pod tlakem soudního verdiktu, ale na základě doporučení odborníků.

"Rozhodnutí nejvyššího správního soudu jen to naše rozhodnutí o několik dnů urychlilo. Nadále zůstává v platnosti opatření o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, které se podle odborníků ukazuje jako vysoce efektivní."

Během minulých dnů demonstrovali před Sněmovnou odpůrci pandemického zákona. Další demonstrace chtějí organizátoři uspořádat před Senátem, který bude novelu posuzovat.