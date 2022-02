Pandemická novela bude platit, poslanci přehlasovali senátní veto

Sněmovna schválila novelu pandemického zákona. Pro předlohu bylo 104 poslanců, proti 82. Dolní komora tak přehlasovala koaliční většinou senátní veto. Novela mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Proti návrhu vystupovali hlavně poslanci z hnutí SPD, kritizovalo ji i hnutí ANO.

Nyní se odehrálo už jen hlasování, které Sněmovna odložila na páteční odpoledne z noci na čtvrtek, kdy skončila zhruba 6,5hodinová debata o předloze. To, že konečné hlasování o novele bude v pátek hodinu po poledni, prosadila vládní koalice, když neměla ve čtvrtek po třetí hodině ranní po skončení debaty o zákonu v sále dost poslanců. Předseda SPD Tomio Okamura se proti postupu silně ohradil. Vyčetl vládním poslancům, že mu odepřeli se k pandemickému zákonu vyjádřit tím, že stanovili pevný čas pro hlasování. Takový postup je podle něj projevem totality. Po hlasování oznámil, že jeho hnutí plánuje podat proti pandemickému zákonu ústavní stížnost.

"Chcete nás umlčet, ale já bych vás chtěl upozornil, že i my máme volební program. A náš volič nesouhlasí s omezováním práv a svobod občanů," řekl. Zástupci poslanců vládní koalice popírají, že by při jednání o zákonu a obsrukcích hnutí SPD porušili jednací řád Sněmovny. Novelu pandemického zákona teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, který avizoval, že ji podepíše.

Na protest proti novele pandemického zákona se před Sněmovnou opět sešla asi stovka lidí . Akci svolala iniciativa Chcípl PES, podle které je novela protiústavní, zneužitelná a omezí svobodu lidí. Poté, co poslanci novelu schválili, organizátoři shromáždění rozpustili s tím, že se další bude konat v Lánech, kam nyní novela poputuje k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi.

Pandemickou novelu zákonodárci schvalovali v době, kdy vláda Petra Fialy (ODS) protikoronavirové restrikce uvolňuje. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce, aby nejpozději 1. dubna byla uvolněna téměř všechna opatření. Respirátory by mohly být povinné v menší míře než dosud. Ministr už dříve řekl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by musel požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Novelu ministr chápe jako pojistku pro případné další vlny epidemie, které by mohly přijít zejména na podzim.