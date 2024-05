Policie navrhla obžalovat 14 lidí za převedení dvou tisícovek migrantů

Kriminalisté navrhli obžalovat 14 lidí, které viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo dále do dalších zemí Evropské unie. Všichni obvinění zůstávají ve vazbě, za umožnění nedovoleného překročení státní hranice nejméně dvěma tisícovkám migrantů hrozí každému z členů organizované zločinecké skupiny až 16 let vězení. O posunu v kauze ČTK informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Informaci o zahájení stíhání v případu s krycím názvem HATIN zveřejnila centrála loni v červnu. Tehdy uvedla, že obvinila 13 cizinců a jednoho Čecha. Po roce trestního řízení kriminalisté dvojnásobně zvýšili jak počet převedených migrantů, tak i výši nelegálně získaných peněz. Podle jejich aktuálních zjištění skupina od běženců získala nejméně dva miliony eur (49,5 milionu korun). Jako výnos z trestné činnosti vyšetřovatelé zajistili přibližně 900.000 korun v hotovosti, dvě osobní auta a rodinný dům. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, které bude nyní rozhodovat o podání obžaloby. Od policie už obdrželo trestní spis.