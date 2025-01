Policie opět otevřela případ úmrtí Jana Masaryka, má podezření na vraždu

Policie znovu otevřela případ úmrtí někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zemřel v noci na 10. března 1948, podle dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který je útvarem Policie ČR, má ale nyní podezření na vraždu. Důvodem jsou nově získané dokumenty z diplomatických archivů Francie, Spojených států amerických a Velké Británie.

Masarykovo tělo našli nad ránem 10. března pod okny jeho služebního bytu v Černínském paláci na Hradčanech. Co se během noci v bytě odehrálo, je tématem řady spekulací. Podle dobové oficiální verze spáchal Masaryk sebevraždu skokem z okna, ale například už vyšetřování z let 2001 až 2003 se přiklonilo k názoru, že Masaryk byl zavražděn. Masarykovou smrtí se během let zabývaly desítky odborníků a bylo vedeno několik vyšetřování. Žádné z nich nedokázalo zcela vyvrátit některou z verzí - sebevražda, vražda či nešťastná náhoda.

Jan Masaryk, syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se během druhé světové války v roce 1940 stal ministrem zahraničí londýnské exilové vlády, po válce zůstal jako bezpartijní ve stejné funkci. V únoru 1948 se nepřidal k demisi nekomunistických ministrů. Po komunistickém puči se chtěl usadit v Londýně a začít nový život. Namísto toho jej v noci z 9. na 10. března 1948 stihla tragická smrt,