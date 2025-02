Policie: Počet dětských pachatelů násilných činů za dva roky stoupl o čtvrtinu

Počet dětí, které spáchaly násilný trestný čin, za poslední dva roky vzrostl zhruba o 25 procent. Na sociální síti X to uvedla policie. Ve čtvrtek policisté v Hradci Králové zadrželi šestnáctiletého mladíka podezřelého z ubodání dvou žen. Případ začali vyšetřovat jako dvojnásobnou vraždu. Politici útok označili za nepochopitelný, hrůzný a brutální a vyjadřují soustrast pozůstalým. Loni podle policejních statistik spáchali děti do 18 let 1080 násilných trestných činů, z toho deset vražd. V roce 2023 to bylo 947 násilných činů a devět vražd. Ještě o rok dříve zaznamenali policisté 701 případů násilné kriminality u nezletilých a sedm vražd. "U aktuálního případu nás bude zajímat nejen osoba útočníka, ale také okolnosti útoku, vztahy s okolím a motivace," uvedli na síti X policisté. Kriminalisté nyní vyslýchají svědky či zajišťují kamerové záznamy. Motiv útočníka zatím není jasný.