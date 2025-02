Policisté zadrželi mezinárodní skupinu, která do Česka pašovala kokain

Policisté z Česka, Rakouska a Polska zadrželi skupinu 13 lidí, kteří podle nich patřili do mezinárodní skupiny dovážející a prodávající kokain. ČTK to sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Čechů je ze skupiny stíhaných podle ní deset, zatčení byli na Ostravsku. Drogy distribuovali v Moravskoslezském kraji. Čtyřem z nich hrozí v případě odsouzení až 18 let za mřížemi. "Členy organizované skupiny policie obvinila za dovoz kokainu ze zahraničí a jeho prodej dalším dealerům a koncovým uživatelům," uvedla Šmoldasová. Kokain podle ní dováželi z Rakouska, Německa, Slovenska a Polska. "K našim severním sousedům podle zjištění detektivů naopak exportovali marihuanu," dodala mluvčí.

Policie po skupině pátrala už rok. Za tu dobu dovezla do ČR zhruba deset kilogramů kokainu. Organizátor skupiny podle kriminalistů spolu se svým otcem zajišťoval dovoz kokainu. Kurýři ho převáželi v množství od 100 gramů do 1,5 kilogramu a platili za něj od 4300 eur (zhruba 108.000 korun) do 50.000 eur (zhruba 1,254 milionu korun). Po rozdělení na menší dávky drogu prodávali za 2000 až 2500 korun za gram. Zisk z prodeje kokainu investoval organizátor podle Šmoldasové do nákupů movitých věcí a nemovitostí v Ostravě.