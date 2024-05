Polovina dětských praktických lékařů je v penzi, za pět let ubylo 400 ordinací

Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v penzi, jejich ordinací za pět let ubylo skoro 400 a očekávají se další odchody pracujících seniorů. Potřeba bude 1100 úvazků. Ubývá i diabetologů nebo chirurgů, praktických lékařů pro dospělé do dvou let začne přibývat. Na dnešní konferenci České lékařské komory o stárnutí zdravotníků to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Dětští praktičtí lékaři přitom přijímají pacienty i od přetížených specialistů, zejména dětských psychiatrů, kterých je v celé ČR jen 157 a více než třetina z nich je v důchodovém věku. "Je naprosto evidentní, že v řadě regionů dětská psychiatrie prakticky neexistuje," dodal Dušek. Lepší situace je v psychiatrii pro dospělé, kde se podařilo navýšit počet mladých lékařů, kteří mají o obor zájem. Počet lidí, kteří potřebují odborníky na duševní zdraví, ale výrazně roste, zejména mezi mladými.