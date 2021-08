Poslance dělí názor na žádost Babiše, aby výbor probral postup výběru šéfa BIS

Někteří členové sněmovního bezpečnostního výboru se pozastavují nad žádostí premiéra Andreje Babiše (ANO), který chce ve výboru projednat to, zda má Bezpečnostní informační službu dál vést Michal Koudelka, nebo zda má ředitele kontrarozvědky vybrat až příští vláda. Jiní členové, konkrétně z hnutí ANO, naopak s postupem ministerského předsedy souhlasí, vyplynulo z ankety ČTK. Bezpečnostní výbor se sejde v pátek ještě před mimořádnou schůzi pléna dolní komory. Koudelkovi končí mandát v polovině srpna. Místopředseda výboru za opoziční ODS Pavel Žáček míní, že pokud se "premiér Babiš pochlapí" a navrhne Koudelkovo jmenování na další funkční období, většina členů výboru ho podpoří. "Protože však není jasné, zda ho (Koudelku) Babiš navrhne, tak nemůžeme předjímat, jak jednání dopadne. Z premiérova dopisu našemu výboru to spíše vypadá, že si s námi jde jen popovídat," uvedl Žáček. Lidovec Jan Bartošek uvedl, že je z postupu premiéra rozpačitý a neví, co Babiš sleduje tím, že se má výbor k obsazení pozice ředitele zpravodajské služby vyjádřit. "Postup nerespektuje zákon v tom, jak má být vybrán šéf BIS," řekl. Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Místopředseda výboru Jiří Mašek (ANO) soudí, že Babišův krok "není nic proti ničemu". "Naopak to považuji za vstřícný a správný postup," napsal. Ke Koudelkovi se nevyjádřil.