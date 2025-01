Poslanci ANO proberou, zda napadnou u ÚS vládní důchodovou reformu

Poslanecký klub ANO dnes probere to, zda napadne u Ústavního soudu (ÚS) vládní důchodovou reformu. Experti opozičního hnutí zanalyzovali možné protiústavní aspekty reformy a procedury jejího přijetí. Předsedkyně klubu Alena Schillerová už dříve ČTK řekla, že sama podání k ÚS podporuje, stejně jako předseda ANO, expremiér Andrej Babiš.

Novela, která kvůli deficitu důchodového systému postupně zvyšuje o dva roky na 67 let věk pro odchod do penze a mírně snižuje nově přiznané důchody, byla v prosinci vyhlášena ve Sbírce zákonů. Jednotlivá ustanovení této důchodové reformy nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. ANO a další opoziční hnutí SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.

Soud by podle dřívějšího vyjádření Schillerové měl přezkoumat přinejmenším proceduru. Poukázala na situaci, kdy předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nenechala hlasovat o jejím návrhu přerušit jednání o novele do poloviny roku 2025 s odůvodněním, že Sněmovna již o termínu pokračování schůze rozhodla.