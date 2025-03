Poslanci ODS připravili jednotný balíček pro regulaci a zavádění umělé inteligence

Při přijímání podmínek pro fungování umělé inteligence (AI) by mělo Česko jít cestou jednotného legislativního balíčku, nikoli většího počtu malých změn. Pomoct se zaváděním umělé inteligence ve státní sféře by měly dobrovolné certifikační programy pro AI modely, které spotřebitelům, například vedení měst, zaručí kvalitu a bezpečnost produktů. Návrh zahrnuje také tzv. Desatero AI. Tento soubor představila skupina vládních poslanců z ODS v čele s Jiřím Havránkem. Soubor by měl být součástí připravovaného volebního programu koalice Spolu. Obsahuje mimo jiné i podporu start-upů a jiných inovativních firem.

Oblast AI nyní spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu a na příštích šest let je pro její rozvoj vymezeno ze státního rozpočtu pět miliard korun. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Kavalírek minulý týden uvedl, že stát nechystá v AI regulaci nad rámec evropské legislativy. Na národní úrovni se podle něj zaměří na nastavení co nejmírnějších sankcí, podmínek pro výzkum a vývoj a také určení úřadu, který bude mít na starosti dohled a podporu. V přípravě na příchod AI je také důležité její začlenění do vzdělávacích systémů, tak aby s ní lidé uměli správně pracovat.