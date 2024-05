Postoj bank k obrannému průmyslu je pro firmy stále komplikací, řekl Hynek

Postoj bank k obrannému a bezpečnostnímu průmyslu se i po více než dvou letech války na Ukrajině mění jen velmi pomalu. Především malé a střední firmy se kvůli tomu v bankovním světě stále potýkají s velkými problémy. Nejenže často nezískají úvěry, ale banky nejsou někdy ani ochotné uskutečnit platby, řekl dnes ČTK prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) Jiří Hynek při konání valné hromady AOBP v Brně.

"Pozitivní je, že se s námi banky baví, ale vývoj nejde směrem, jaký potřebujeme. Velké korporace si v bankovním světě umí poradit, ale malé a střední firmy jsou v tomto světě bity," uvedl Hynek. Zmínil například to, že pobočky jedné z velkých korporací dostaly letos od banky dopis, že nelze přijímat platby za zbraně z Ukrajiny, dokonce ani od ukrajinského ministerstva obrany, neboť obecné pravidlo říká, že nelze přijímat platby za zbraně ze zemí, které jsou zasažené válečným konfliktem.

"To je postavené na hlavu. Také dostat peníze za dodávky do Afriky je téměř nemožné," uvedl Hynek a dodal, že banky to zdůvodňují například tím, že v zemi jsou porušována lidská práva. "Ale banka je od poskytování služeb a ne od vychovávání zákazníka. Chceme to řešit," dodal Hynek. Uvedl, že banky si často žádají citlivé dokumenty, přestože firmy, které mají povolení k zahraničnímu obchodu se zbraněmi, jsou prověřené Národním bezpečnostním úřadem, "A úředník v bance, který dokumenty dostane, žádnou bezpečnostní prověrku nemá. A my nemáme garanci, že dokumenty neskončí například v Rusku," řekl Hynek.