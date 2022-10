Potravinářská komora chce nové názvy pro rostlinné alternativy masných výrobků

Potravinářská komora chce po Evropské unii sjednocení názvů rostlinných alternativ masa tak, aby nebyli spotřebitelé uváděni v omyl. Nově by se tak například rostlinný karbanátek nemohl jmenovat hamburger, ale třeba placka nebo disk. Podle prezidentky komory Dany Večeřové je to už legislativně ošetřené například ve Francii a podobnou cestou jde i Belgie. „Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se toho ujala Evropská unie a nějakým způsobem to řešila na celoevropské úrovni,“ řekla Českému rozhlasu. Označováním rostlinných potravin se zabývá i ministerstvo zemědělství. Evropská komise by měla na přelomu roku představit revizi unijního předpisu o označování potravin, který by mohl upravit názvy pro masné výrobky.

Zájem o rostlinné výrobky mezi Čechy roste. Podle odhadu Potravinářské komory až o 10 procent vyšší ve srovnání s loňským rokem.