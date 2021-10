Praha 6 uložila 3 lidem za potřísnění ruské ambasády kečupem napomenutí

Radnice Prahy 6 potrestala v přestupkovém řízení kvůli potřísnění ruské ambasády kečupem tři lidi napomenutím. Dalším dvěma účastníkům dubnového incidentu přestupek neprokázala. Proti rozhodnutí nikdo nepodal odpor. Informovala o tom Česká televize. Incident se stal v polovině dubna poté, co vyšlo najevo, že české bezpečnostní složky podezírají příslušníky ruské tajné služby ze zapojení do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Podle dřívějších informací policie skončilo na policejní služebně po incidentu u ambasády na náměstí Borise Němcova v Praze 6 šest lidí. Jeden z aktérů tehdy vypověděl, že kečup měl symbolizovat krev a připomenout dvě oběti výbuchu ve Vrběticích. Pro podezření z přestupku pak policisté předali šesté městské části do správního řízení pět lidí, podezřelí byli z poškození cizí věci, případně znečištění veřejného prostranství. "U dvou z těchto osob byla věc odložena, neboť se podle výsledného právního stanoviska dotyční nedopustili přestupku. Zbývajícím třem osobám byl v příkazním řízení uložen správní trest formou napomenutí," řekl ČT mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v dubnu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Národní centrála proti organizovanému zločinu tehdy zároveň oznámila, že "v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti" pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Kauza vyústila ve vzájemné vyhošťování diplomatů.