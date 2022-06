Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro uprchlíky ve Vysočanech

Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech. Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu do jiných méně vytížených krajů. Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, a to dokud vláda nepředstaví systém přerozdělování uprchlíků, nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji. Po dnešním jednání magistrátního krizového štábu to oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Hřib vytkl vládě, že nepřipravila systém přerozdělování uprchlíků. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích. Další stanové městečko se buduje v Brně nedaleko automotodromu.