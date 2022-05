Pražský primátor vytýká vládě přístup k přemisťování uprchlíků, chce jednat s premiérem

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se chce sejít s premiérem Petrem Fialou (ODS) kvůli přemisťování ukrajinských uprchlíků do méně vytížených krajů. Vládu Hřib kritizuje kvůli jejímu přístupu k problému přemisťování a vytýká jí nedostatečný přístup při hledání motivace pro přesun uprchlíků do méně vytížených krajů. Hřib to dnes sdělil ČTK po on-line jednání hejtmanů se zástupci vlády. Ve středu pak podle něho kvůli přetíženosti Prahy bude jednat magistrátní krizový štáb o případném uzavření asistenčního centra KACPU pro uprchlíky ve Vysočanech. Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle dřívějšího vyjádření primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Asistenční centrum pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství romských uprchlíků přebývajících na hlavním nádraží již muselo být vybudováno stanové městečko v Troji a druhé vzniká v Malešicích. "