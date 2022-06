Primátor Hřib a premiér Fiala se sejdou kvůli uprchlické krizi 17. června

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a premiér Petr Fiala (ODS) se sejdou kvůli uprchlické krizi v pátek 17. června, tedy dva dny poté, co Praha uzavře Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky (KACPU) ve Vysočanech. ČTK to dnes sdělil primátor Hřib. Setkáni inicioval právě pražský primátor, a to kvůli přetíženosti metropole, které došly ubytovací kapacity a požaduje přerozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. Asistenční středisko magistrát uzavře k 15. červnu.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.

Primátor již několik týdnů vytýká vládě, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků. Motivovat ke stěhování chtěl Hřib pomocí změn dávek uprchlíkům. K tomu zatím nedošlo. Hřib po středečním jednání magistrátního krizového štábu řekl, že městu jsou sdělovány pouze důvody, proč systém přerozdělování nelze vytvořit, namísto návrhů konkrétních kroků.