Ve stanovém městečku v Malešicích se první den ubytovalo 92 uprchlíků z Ukrajiny

Ve stanovém městečku v pražských Malešicích, které ve středu začalo fungovat, se první den ubytovalo 92 uprchlíků z Ukrajiny. Městečko je určené pro romské ukrajinské uprchlíky, kteří pobývali na hlavním nádraží. Ve druhém městečku v Troji, které vzniklo v polovině května, je nyní 118 běženců.

Městečko v Malešicích nabízí dočasné ubytování uprchlíkům, kteří na hlavním nádraží přebývali v nevyhovujících podmínkách. Někteří mají dvojí občanství, často maďarské, jiným chybí doklady či potvrzení o vstupu do schengenského prostoru. V Malešicích počkají do doby, než se podaří potvrdit jejich občanství a následně odjedou vlakem například do Maďarska. Lidé, kteří chtějí v metropoli zůstat nebo cestují dál, do městečka nemohou.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků. Asistenční centrum KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) ve Vysočanech, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 94.000 běženců. Hlavní město ve středu rozhodlo, že centrum kvůli jeho přetíženosti od 15. června uzavře. Za to si vysloužilo kritiku některých hejtmanů. Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) plán označil za nekolegiální krok a politické gesto. Ministr vnitra Víta Rakušan (STAN) uvedl, že ČR se zvládne o uprchlíky postarat i při uzavřené pražského asistenčního centra. O situaci v Praze je ochoten s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Rakušanem jednat premiér Petr Fiala (ODS).