Před 100 lety se narodil populární herec Lubomír Lipský

Herec Lubomír Lipský, od jehož narození uplyne 19. dubna 100 let, byl českou filmovou i divadelní legendou. Do povědomí diváků se zapsal už počátkem 60. let díky roli dědy Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě. Zazářil také v několika filmech, které režíroval jeho bratr Oldřich, například Šest medvědů s Cibulkou nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Herec s výrazným komediálním talentem byl matadorem pražského Divadla ABC a herectví se věnoval až do konce života. Zemřel v říjnu 2015 ve věku 92 let.

V televizi se Lubomír Lipský proslavil jako přitroublý vrátný Hlustvisihák z estrádních scének s Miroslavem Homolou a především coby děda Potůček, kterého hrál v pouhých 36 letech. Skvělý byl ale Lipský také v ženských rolích, v paměti diváků asi navždy zůstane například jeho divadelní kreace v komedii Charleyova teta. Za své umění byl oceněn prestižní Thálií nebo Cenou Františka Filipovského za dabing. V roce 2013 z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal Medaili za zásluhy.