Předsedkyně sněmovny a její rakouský kolega podpořili protiruské sankce EU

Předsedové české Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a rakouské Národní rady Wolfgang Sobotka podpořili protiruské sankce Evropské unie zavedené kvůli vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině. Situace na Ukrajině byla hlavním tématem jejich pondělního jednání v Praze, řekli oba politici na tiskové konferenci. "Válečný konflikt co nejostřeji odsuzujeme. Odsuzujeme přepadení Ukrajiny ze strany Ruska," uvedl Sobotka, podle kterého platí právo, a nikoli právo silnějšího. "Právě proto veškeré sankce a také některá další opatření ze strany Evropské unie podporujeme. Chceme, aby na straně jedné bylo zabráněno agresi, a na straně druhé, aby bylo dosaženo toho, že si Rusko sedne k jednacímu stolu a bude dosaženo příměří," zdůraznil Sobotka. Podobně se vyjádřila Pekarová Adamová "Naše země (Česko a Rakousko) jako členské země Evropské unie stojí také bok po boku k tomu, abychom byli v sankcích jednoznační, tvrdí a abychom na tvrdou agresi Ruska odpovídali právě stejně tak rozhodně i my. Děje se tak a já jsem za to velmi vděčná," řekla. Oba mluvili také o pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.