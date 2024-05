Premiér Fiala přivítal v Kramářově vile české hokejové mistry světa, udělil jim pamětní medaili

Premiér Petr Fiala udělil týmu hokejistů, kteří o víkendu získali zlato na domácím mistrovství světa, pamětní medaili Karla Kramáře. Hokejisty přivítal ve středu po poledni v zahradě pražské Kramářovy vily. V krátkém poděkování zdůraznil, že svým výkonem posílili národní hrdost, dodali naději a dobrý pocit spoustě lidem v České republice. Jako častý návštěvník hokejových zápasů zmínil, že mistrovství osobně hodně prožíval a přineslo mu radost. Od šampionů dostal předseda vlády dres kapitána Romana Červenky podepsaný hráči a také medaili, o které zapochyboval, že mu náleží. Červenkovi řekl, že dostal jeho dres možná proto, že jsou si neblíže věkem. Fiala v řeči vzpomenul mistrovství v roce 1972, které Češi vyhráli. Poděkoval i za vynikající organizaci šampionátu. "Byla a je to fantastická reklama pro Českou republiku," konstatoval a připomněl rekordní návštěvnost akce. Hokejistům předal pamětní listy a jehlice do klopy s českým lvem. Jako překvapení pak celému týmu udělil medaili Karla Kramáře. Bylo to poprvé, co ji dostal tým, nikoli jednotlivec. Pamětní medaile je pojmenována po prvním československém předsedovi vlády a je nejvyšším oceněním, které uděluje premiér. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády. Tým se ve čtvrtek chystá také na Pražský hrad, kam hráče pozval prezident Petr Pavel.