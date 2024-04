Prezident bude dál zprostředkovávat jednání o důchodech

Prezident Petr Pavel bude nadále usilovat o to, aby jednání o důchodové reformě pokračovala. Nevyloučil ani schůzku se zástupci firem a odborů, nebo odborníky na důchodový systém. Prezident to řekl po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a dalšími zaměstnanci resortu. Ti Pavla seznámili s prognózami důchodového systému, a také harmonogramem, podle kterého chtějí změny předložit vládě a následně parlamentu. Jednání se měli zúčastnit i zástupci opozičního hnutí ANO. Prezident od nich ale dostal dopis, že účast na dalším jednání ruší. Hnutí to zdůvodnilo tím, že nejvyšší představitelé vlády opakovaně deklarovali, že reformu penzí prosadí nehledě na názor opozice. Petr Pavel vyjádřil z postoje ANO zklamání.